Подполье: ракетным ударом поражён учебный вертолётный центр в Кременчуге

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении ракетным ударом вертолётного центра в Кременчуге на Украине, где обучают пилотированию, а также производят беспилотники.

По его словам, ночью в Кременчуге произошёл взрыв. Звук шёл от железнодорожной станции Когалымская, рядом с которой есть бывшая военная часть.

«Немного дальше взлётная полоса аэродрома Большая Кохновка, лётное училище с казармами и тренажёром, где обучают пилотировать вертолёты», — цитирует Лебедева ТАСС.

Он отметил, что в туннелях военной части могут производить беспилотники.

Ранее Лебедев рассказал об ударах в Краматорске по местам дислокации украинских военных.