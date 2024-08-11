В ФРГ объяснили размещение дальнобойных ракет США следствием действий России

Министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил размещение дальнобойных ракет США в ФРГ необходимостью сдерживания России. Об этом он сообщил в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«ФРГ давно находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, поэтому размещение американских ракет является важным шагом», — написали в Funke со ссылкой на беседу с Линднером.

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Он подчеркнул, что это решение связано с сохранением баланса сил.

Ранее политолог Алексей Ярошенко в интервью Царьград заявил, что у Германии есть план войны с Россией, который включает 4,5 тысячи страниц. Он также отметил, что Германия активно готовится к возможному конфликту, в том числе перебрасывая войска к границам России и разрабатывая баллистические ракеты совместно с Великобританией.