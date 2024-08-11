МО РФ стабилизировало ситуацию на границе в Курской области

Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на границе Курской области. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора по региону Алексей Смирнов в своем личном блоге.

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— На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения, — заявил Смирнов.

По его словам, он находится в постоянном контакте с представителями Министерства обороны и другими представителями силовых структур. Важно не поддаваться панике и в случае выезда с территории узнавать оперативную информацию о ситуации на границе по телефону 112, следует из сообщения в Telegram-канале.

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В ночь с 10 на 11 августа появилось видео падения украинской ракеты на жилой дом в Курске. На кадрах видно, как огонь охватил автомобиль во дворе и квартиры в доме. Взрывной волной были выбиты окна и повреждены балконы. На месте работают пожарные службы города.

Помимо этого, парламентарий отметил, что для российской группировки прикрытия госграницы в Курской области вторжение ВСУ стало полной неожиданностью. Он добавил, что пока нет понимания, какую цель преследуют ВСУ.