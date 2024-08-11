В Росгвардии рассказали об уничтожении украинских националистов

СОБР Росгвардии уничтожил технику и личный состав украинских формирований, вторгшихся в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал федеральной службы.

Бойцы СОБР «Кмет» Управления Росгвардии по Курской области вели воздушную разведку с беспилотника и обнаружили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ.

«С помощью ударного БПЛА спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и уничтожили 12 человек личного состава противника»,— сказано в сообщении Росгвардии.

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Позднее росгвардейцы удачно поразили другую цель. Они обнаружили в лесополосе оборудованные позиции украинских боевиков. Было уничтожено ещё до 20 членов ВСУ.

На этой неделе режим КТО был введен на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей. Особый порядок обеспечивают сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ФСБ, МВД и других ведомств.