Украинская ДРГ зашла на территорию одного из районов Курской области

10 августа на территорию Беловского района Курской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), в данный момент ситуация стабилизирована. Об этом Алексей Смирнов.

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«На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», — отчитался он.

Ранее глава района Николай Волобуев отчитался об обстановке. По его словам, ситуация в Беловском районе, где Вооруженные силы Украины предприняли попытку нового прорыва, стабильная, но напряженная. Чиновник добавил, что попытки захода ДРГ вызвали «суматоху», и призвал покинувших район граждан оставаться в местах переселения.

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Врио губернатора также поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации. Смирнов сообщил, что поддерживает контакт с Минобороны России и другими силовыми структурами.