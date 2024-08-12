«Ланцет» уничтожил самодельные РСЗО боевиков ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» реактивную систему залпового огня (РСЗО) украинских боевиков в Курской области. Минобороны России показало кадры уничтожения вражеской РСЗО.

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Разведчики обнаружили в приграничном районе Курской области РСЗО кустарного производства, установленные на базе пикапов ВСУ. С их помощью националисты вели огонь по мирным населенным пунктам региона.

Проанализировав данные разведки, военнослужащие приняли решение о точечном ударе по пикапам противника. На кадрах объективного контроля видно поражение техники ВСУ прямым попаданием боеприпаса «Ланцет».

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку украинских боевиков прорваться в Беловский район Курской области. Мобильные группы противника пытались продвинуться на бронетехнике вглубь территорий РФ, однако группировка войск «Север» сорвала их планы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.