Украинские военные модифицируют советские имитаторы целей для ПВО, превращая их в ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным «Рубин» в беседе с российскими журналистами.

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«Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели под ударные БПЛА», — написали в РИА Новости со ссылкой на слова сапера.

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Он уточнил об обнаружении такого дрона около месяца назад и предположении касательно изначального предназначения устройства для тренировки войск ПВО.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что-то дежурные силы ПВО региона сбили более десяти беспилотников ВСУ. Пострадавших и разрушений нет, однако режим опасности в регионе продолжается, уточняет RT.