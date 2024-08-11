ВС РФ уничтожили колонну бронированной техники ВСУ в Курской области

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" уничтожил колонну бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
"После подтверждения оператором разведывательного БПЛА местонахождения колонны противника расчет современного РСЗО "Торнадо-С" поразил колонну бронированной техники ВСУ в Курской области. В результате уничтожены 5 бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", - заявили в оборонном ведомстве.
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