В Белгородской области зафиксировали десятки атак БПЛА

В Белгородской области за сутки было зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он назвал прошедший день «тревожным» и заявил, что «все следим за событиями в Курской области».

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10 августа Гладков подтвердил, что диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходила в село Пороз Грайворонского округа и захватила двух местных жителей. «Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил губернатор.