В российском регионе сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

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Богомаз уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом беспилотник самолетного типа.