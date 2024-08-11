Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ. Как заявили в ведомстве, взятые в плен украинские военнослужащие заявили, что в ВСУ царит коррупция, в подразделениях отсутствует какое-либо управление.

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Также они рассказали о практике запугивания личного состава. Пленные были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на передовой, а также отношением командиров.