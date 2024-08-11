Пленный рассказал о дефиците живой силы и боеприпасов у ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) складывается плачевная ситуация в силу отсутствия живой силы, боеприпасов, а также падения морального духа среди бойцов. Об этом заявил пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады ВСУ сержант Василий Жидан.

"[Дела обстоят] очень плачевно. Нечем отбиваться и держать оборону. Ни живой силы, ни боеприпасов. Народ уже давно не хочет воевать. Весь бардак пошел на простых людей. А те, что были с большими кошельками, так и дальше живут, а простой народ страдает. По телевизору показывают очень красиво: все украинцы идут вперед. А они не идут вперед, они идут в одну сторону и все. Народ гибнет, а толку нету", - заявил пленный на видеозаписи, предоставленной ТАСС в Минобороны РФ.

Бойцы армии РФ захватили в плен несколько военнослужащих 65-й бригады ВСУ в ЛНР

Жидан попал в плен в ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики.

"Там мы уже год стоим. От батальона почти не осталось людей, ждали ротации. Какое настроение может быть у бойцов, если они воюют без отпусков и выходных? Никто не хочет воевать, потому что уже замучились - не молодые и не меняют. С другом пять минут назад разговариваешь, а потом его собираешь просто и ничего не можешь сделать. И в муках погибали, и забрать невозможно было, даже перевязать. Все в грязи, только зубы блестят и то не всегда. Антисанитария, мухи. Тела забрать оттуда просто невозможно", - подчеркнул боец.

Украинец также отметил хорошее отношение в российском плену.