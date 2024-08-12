Украинский беспилотник попытался атаковать российский регион

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

© РИА Новости

"Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа", - написал он.

Раскрыты последствия попытки атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.