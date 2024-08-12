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В Воронежской области сбили БПЛА

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Украинский беспилотник попытался атаковать российский регион
© РИА Новости
"Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа", - написал он.

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По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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Александр Гусев
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