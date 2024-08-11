Стало известно число дронов, сбитых в Воронежской области

Российские средства ПВО уничтожили более десятка дронов ВСУ в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев.

«На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — сообщил он.

Ранее врио губернатора Курской области Алексея Смирнов заявил, что при падении обломков ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Сотрудники МЧС России спасли 15 человек, ещё 30 эвакуировали на месте происшествия.