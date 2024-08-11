В Курской области солдат Вооруженных сил Украины сдался в плен. Об этом заявил житель региона, член добровольной народной дружины (ДНД) Юрий Ведрашко.

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— Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли (Кореневского района Курской области — прим. «ВМ»), пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды. Он сказал, что он с Украины, — рассказал мужчина.

Видео с его заявлением опубликовал в Тelegram-канале врио главы Курской области Алексей Смирнов.

Военнослужащий украинской армии на видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал, как попал в плен, а также о беспределе в ходе призыва. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского к скорейшим переговорам с Москвой.

Недавно пленный солдат ВСУ рассказал о батальоне из инвалидов и пенсионеров. Сообщается, что туда батальон был переброшен из тыла, где солдаты служили на блокпостах.

Сдавшийся в плен стрелок-санитар 144-й отдельной стрелковой бригады Вооруженных сил Украины Николай Хавтура рассказал о том, что на Украине для участия в боевых действиях мобилизуют даже людей больных эпилепсией. По его словам, Киеву все равно на «белый билет».