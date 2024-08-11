Харрис заявила, что Израиль обязан избегать гибели гражданских

Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис после удара Израиля по школе "Эт-Табиин" в секторе Газа заявила, что власти еврейского государства обязаны избегать жертв среди гражданского населения.

"Снова слишком много гражданских было убито. У Израиля есть право на действия против террористов, какими являются [члены] ХАМАС. Но, как я говорила много раз, на нем лежит важная ответственность избегать гибели гражданских", - привел слова Харрис ее пресс-пул.

На вопрос о возможности введения ограничений на поставки оружия Израилю вице-президент США ответила: "Нам нужно освободить заложников. Нужна сделка по заложникам, нам нужно прекращение огня. Я не могу переоценить важность этого. Нужна сделка. Она нужна прямо сейчас".

Утром 10 августа израильская армия сообщила, что ВВС страны нанесли удар по штабу ХАМАС, расположенному в школе "Эт-Табиин" в городе Газа. Согласно ее информации, этот штаб участвовал в планировании и координации атак на военнослужащих. Радикалы заявили, что Израиль выдумывает предлоги для совершения нападений на гражданские объекты, и назвали утверждения армии ложью.

По сведениям службы гражданской обороны сектора Газа, которые привел катарский телеканал Al Jazeera, жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, в том числе 11 детей и 6 женщин. В свою очередь пресс-служба правительства палестинского анклава проинформировала, что в результате обстрела школы погибли более 100 человек. Израильские военные назвали эти данные завышенными.