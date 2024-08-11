В небе над Воронежем раздались взрывы

В небе над Воронежем раздалось несколько взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

Как сообщал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.

По его словам, силы ПВО находятся наготове. Вечером 11 августа сообщалось о работе средств ПВО и 10 взрывах в небе над Курском. Позже стало известно, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего начался пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать.

Как уточнили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. По информации временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, число пострадавших в результате падения ракеты на дом в Курске увеличилось до 13 человек.