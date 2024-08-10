Ракетную опасность вновь объявили в Курской области

Режим предупреждения о ракетной опасности ввели в Курской области. Об этом сообщил в личном Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

© РИА Новости. Алексей Даничев

Он призвал жителей Курской области, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон. Тем же, кто находится на улице, Смирнов рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее в Курской области уже звучали сирены ракетной опасности. Сигнал отменили спустя 20 минут после объявления.