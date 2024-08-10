Глава Белгородской области опроверг захват ВСУ села Пороз

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в селе Пороз, где двух местных жителей удерживали украинские боевики, когда заходили в село. Сейчас они находятся с родными, сообщил он в Telegram-канале.

"Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо - они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными. Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками. Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь", - написал Гладков.

Гладков побывал в селе Пороз, опровергнув его захват ВСУ. Также он опубликовал видео встречи с местными жителями. Губернатор пообщался с мужчиной, которого удерживали ВСУ, и с его родственниками.

Ранее Гладков сообщал, что въезд в село Пороз закрыли в рамках объявленного в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Он уточнил, что там остаются около 10 жителей.

9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО. Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщал, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в нескольких регионах страны.