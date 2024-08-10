Атака Украины на Курскую область могла застать США врасплох и вызвать недовольство в Вашингтоне. Такое предположение сделал немецкий политолог Йоахим Краузе.

— Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее, — заявил Краузе.

По словам эксперта, в администрации президента США Джо Байдена до сих пор есть мысли о контроле за вооружениями времен Холодной войны, а также опасения относительно «непредсказуемой реакции России». По этим причинам американское правительство может в скором времени выступить против наступления на Курскую область, передает Focus.

Венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область крайне выгодна Соединенным Штатам.

Администрация Вашингтона выделила Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов на фоне атаки ВСУ в Курской области.

Союзники Украины дали зеленый свет на атаку Киева на Курскую область, в первую очередь Германия. Родерих Кизеветтер, член Христианско-демократического союза, заявил, что абсолютно законно атаковать «плацдармы» на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией.