Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в селе Пороз, где двух местных жителей удерживали украинские боевики, когда заходили в село. Сейчас они находятся с родными, сообщил он в своем телеграм-канале.

"Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо - они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными. Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками. Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь", - написал Гладков.

Также он опубликовал видео встречи с местными жителями.