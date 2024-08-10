СМИ сообщили о возможной причастности НАТО к атаке дронов на Белоруссию

Обломки сбитых над территорией Белоруссии украинских дронов содержат компоненты, произведенные в странах НАТО, сообщил в субботу белорусский государственный телеканал «Беларусь 1». Это может указывать на то, что беспилотники собирались с участием инженеров стран НАТО.

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Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По словам главы государства, перехват воздушных целей был произведен ПВО страны в 19:04 мск 9 августа на высоте 1,5 км.

Минобороны Белоруссии показало кадры сбитых БПЛА над территорией страны

Лукашенко подчеркнул, что за последние дни военнослужащие страны перехватили десятки разведывательных средств ВСУ. Тем не менее он заверил граждан, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе. Лукашенко уточнил, что за последние несколько дней военнослужащие страны перехватили десятки разведывательных средств ВСУ. Тем не менее он заверил граждан, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе.