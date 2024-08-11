В Кривом Роге и районе Полтавы произошли взрывы

Украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики, сообщило о взрывах в районе Полтавы и Кривом Роге.

По данным Telegram-канала телеканала «Общественное», в Полтавской области произошло несколько взрывов.

Отмечается, что на большей части Украины сохраняется воздушная тревога.

Ночью сообщалось о взрывах в Киеве. Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.