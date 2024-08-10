ВС России вернули контроль над двумя селами Курской области

Telegram-канал Readovka сообщил, что Вооруженные силы РФ вернули контроль над селами Малая Локня и Мартыновка в Суджанском районе Курской области. По данным источника, западная половина Суджи остается под контролем противника, а враг вводит резервы для укрепления своих позиций. В Минобороны России такую информацию не комментировали.

Авторы публикации отметили, что русские войска в Курской области продолжают пополняться личным составом. Readovka уточняет, по прибывающим подкреплениям ВС РФ пытаются работать группы ДРГ. Канал утверждает, что командование Вооруженных сил Украины ввело в район боевых действий танковые подразделения и соединения десантно-штурмовых войск. По словам авторов канала, противник полностью изменил тактику на классическую — таран при использовании тяжелой техники и вооружения.

AP: авантюра под Курском поставила ВСУ под угрозу

В публикации говорится, что у ВСУ в Суджанском районе действует только первый наступательный эшелон и его резервы, а о вводе второго речи не идет. Авторы поста также сообщили об угрозе удара от Глухова в направлении Рыльск — Льгов. Readovka предполагает, что главной целью ВСУ является Курчатов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что ВСУ могут применить синильную, фтористую и хлористую кислоты под Курском. Он отметил, что во время атак на регион противник использовал не боевые отравляющие вещества, а самодельные боеприпасы.