Украинские специальные формирования применяли беспилотники, помогая африканским сепаратистам и террористам в боях против армии Мали. Об этом сообщает телеканал Afrique Media.

«Сегодня мы получили доказательства того, что украинские формирования используют дроны и дроны-камикадзе на территории Мали», — сказано в сюжете.

Отмечается, что беспилотники использовались против законных властей и армии страны.

Ранее французская Le Monde со ссылкой на военный источник сообщила, что террористы из малийской группировки CSP-DPA ездили на Украину и проходили там обучение.

В МИД РФ заявили, что случаи поддержки террористов со стороны Киева открыли глаза государствам Глобального юга.