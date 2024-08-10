Российская армия остановила продвижение формирований киевского режима, напавших на Курскую область. Об этом заявил Паси Паройнен, аналитик финской организации Black Bird Group, сообщает The New York Times

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Организация Паройнена анализирует спутниковые снимки и контент соцсетей, полученный с поля боя. Исходя из последних данных, аналитик заявил, что легкие дни для ВСУ закончились.

AP: авантюра под Курском поставила ВСУ под угрозу

«Сейчас мы вступаем в фазу, когда легкие успехи Украины уже закончились. В течение первых трех дней наблюдалось самое быстрое движение. И вчера, я думаю, мы начали видеть последствия российской реакции», — сказал Паройнен.

The New York Times отмечает, что пока неясно чем закончится для Киева его авантюра, ставшая сюрпризом для Запада.

«Украинские власти, возможно, готовясь к возмездию, заявили в пятницу, что эвакуируют 20 тысяч человек из Сумской области», — пишет газета.

Также отмечается, что российские войска не прекращают наступления на передовой, освобождая территорию ДНР. В последние дни они предприняли несколько удачных атак вблизи Часова Яра, Торецка и Покровска.