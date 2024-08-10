NYT: Россия остановила продвижение ВСУ в Курской области
Российская армия остановила продвижение формирований киевского режима, напавших на Курскую область. Об этом заявил Паси Паройнен, аналитик финской организации Black Bird Group, сообщает The New York Times
Организация Паройнена анализирует спутниковые снимки и контент соцсетей, полученный с поля боя. Исходя из последних данных, аналитик заявил, что легкие дни для ВСУ закончились.
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«Сейчас мы вступаем в фазу, когда легкие успехи Украины уже закончились. В течение первых трех дней наблюдалось самое быстрое движение. И вчера, я думаю, мы начали видеть последствия российской реакции», — сказал Паройнен.
The New York Times отмечает, что пока неясно чем закончится для Киева его авантюра, ставшая сюрпризом для Запада.
«Украинские власти, возможно, готовясь к возмездию, заявили в пятницу, что эвакуируют 20 тысяч человек из Сумской области», — пишет газета.
Также отмечается, что российские войска не прекращают наступления на передовой, освобождая территорию ДНР. В последние дни они предприняли несколько удачных атак вблизи Часова Яра, Торецка и Покровска.