ВСУ направили в район Кременной женское подразделение

ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что женское подразделение было обнаружено средствами объективного контроля.

«Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону», — отметил источник.

По его словам, эффективность женского подразделения на фронте «крайне низкая».

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года на фронте под Кременной появилась состоящая из женщин рота, относящаяся к 54-й бригаде ВСУ.