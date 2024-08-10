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ВСУ направили в район Кременной женское подразделение

ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

ВСУ направили в район Кременной женское подразделение
© globallookpress.com

Собеседник агентства пояснил, что женское подразделение было обнаружено средствами объективного контроля.

«Вместо мобилизованных теперь они находятся на первой линии и удерживают оборону», — отметил источник.

По его словам, эффективность женского подразделения на фронте «крайне низкая».

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года на фронте под Кременной появилась состоящая из женщин рота, относящаяся к 54-й бригаде ВСУ.