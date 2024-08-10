Названо общее число эвакуированных из Курской области

Более 76 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

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В ведомстве отметили, что свыше 4,4 тыс. человек размещены в ПВР. В частности, порядка 800 жителей региона размещены в ПВР в Орле.

Названа численность группировок ВСУ, наступающих на Курскую область

«Все запросы от приезжающих сразу обрабатываются. Вещи собираются каждый день, чтобы оперативно доставлять их нуждающимся», — подчеркнули в МЧС.

Порядка 60 ПВР для выезжающих из приграничных с Украиной территорий развернуты в 8 регионах России, отметили в пресс-службе.

Напомним, что в Курской области идут ожесточенные бои. Российские военные вытесняют украинские подразделения из приграничного региона. По данным Минобороны РФ, противник утратил до 1120 военнослужащих, 140 единиц бронетехники.