Китай объявил о повышенной готовности армии

Вооруженные силы Китая находятся в состоянии повышенной боевой готовности и будут решительно защищать суверенитет своей страны. Так Южная зона боевого командования КНР прокомментировала инцидент с филиппинским самолетом в Южно-Китайском море, передает ТАСС.

Инцидент произошел 8 августа.

По версии Пекина, Самолет NC-212 ВВС Филиппин незаконно вторгся в воздушное пространство рифа Хуанъянь (Скарборо) в Южно-Китайском море. Он создал помехи для регулярных учений, проводимых КНР. Китайские самолеты предприняли действия по вытеснению нарушителя.

«Мы прямо заявляем филиппинской стороне, что она [должна] немедленно прекратить нарушения и провокации, отказаться от искажений и спекуляций», — сказано в заявлении армии Китая.

В свою очередь филиппинские военные заявили, что самолеты НОАК сбросили сигнальные ракеты по курсу самолета ВВС Филиппин в акватории Южно-Китайского моря. Эта акция угрожала воздушному судну, и Манила ее решительно осуждает.

КНР ведет территориальный спорт с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами о принадлежности отдельных районов в Южно-Китайском море. Там обнаружены значительные запасы углеводородов. Это Парасельские острова (Сиша), архипелаг Наньша (Спратли), а также риф Хуанъянь.