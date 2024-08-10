Украинский пилот из-за неопытности поломал истребитель F-16

Американский истребитель на Украине лишился шасси во время посадки, пишет Telegram-канал INSIDER-T со ссылкой на источник. Отмечается, что инцидент произошел на аэродроме временной дислокации ВСУ в центральной части страны.

По предварительным данным, самолет получил повреждения из-за неопытности пилота. Уточняется, что они не критичны, но истребитель отправят на ремонт на несколько дней. Информации о пострадавших и других подробностей произошедшего пока нет.

Зеленский призвал Вашингтон расширить программу обучения пилотов истребителей F-16

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой допустил, что истребители F-16 теоретически могли применяться в нападении Украины на Курскую область, если с них запускали ракеты из Молдавии и Польши. Военачальник предположил, что они также могут быть стартовой площадкой для запуска ракет вне зоны поражения ПВО России на западных границах Украины.

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук ранее сообщил, что истребители F-16 были замечены в небе над регионом. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что их цель — посеять панику среди населения. По словам Филипчука, у этих истребителей «комариный» срок службы и скоро их всех «собьют и уничтожат».