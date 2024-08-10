В Белоруссии объяснили нарушение Киевом воздушного пространства республики

Киевский режим, нарушив воздушное пространство Белоруссии, преследовал цель вовлечь Минск в конфликт. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Ревенко напомнил, что 9 августа ПВО Беларуси уничтожила несколько ударных дронов над Гомельской областью. Они нарушили воздушную границу Белоруссии. БПЛА запустили со стороны Украины.

«На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Беларуси от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Беларусь в конфликт», — написал Ревенко в соцсети Х.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне вечером над территорией республики было сбито несколько украинских ударных беспилотников, еще часть была уничтожена над территорией России.

Лукашенко назвал это провокацией, отметив, что Минск даст свой ответ. После этого белорусский президент приказал усилить группировки войск на границе с Украиной.