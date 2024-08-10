Авиацию НАТО подняли по тревоге из-за российского самолета

Самолеты ВВС Германии и Швеции, а также Управления воздушным движением НАТО в странах Балтии были подняты по тревоге из-за появления в небе российского самолета Ил-20М. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

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По данным канала, самолет находился в воздушном пространстве у острова Рюген «без плана полета и связи с гражданской авиадиспетчерской службой». Каких-либо подробностей случившегося не приводится.

Ранее российский истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО был поднят по тревоге перехватил в воздушном пространстве Баренцева моря патрульный самолет Р-8А Poseidon ВВС Норвегии и не допустил нарушения государственной границы. При приближении российского истребителя норвежский борт выполнил разворот и изменил курс.

ВВС Великобритании поднимали истребители на перехват военных самолетов РФ в Прибалтике

Прежде военно-воздушные силы Германии уже поднимали истребители по тревоге из-за приближения российского Ил-20М. В марте сообщалось, что силы быстрого реагирования были подняты из авиабазы Лаге на севере ФРГ.