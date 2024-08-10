Депутат обосновал необходимость присутствия срочников на границе

Присутствие солдат срочной службы на границе России с Украиной необходимо, считает депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Парламентарий в интервью журналисту Владиславу Шурыгину на «Соловьев LIVE» назвал фразы о том, что у них «не очень получилось» защитить территории, глубочайшим заблуждением. Гурулев напомнил для сравнения о войнах в Афганистане и Чечне.

Мне не нравится, когда говорят «границу прикрывали срочниками, поэтому не очень получилось». Слушайте, ну это вообще глубочайшее заблуждение. Мы все войны — Афганистан, Чечню — кем вели? Срочниками же. Уже в этой войне срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли, — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что украинцы отступили. Гурулев также задался вопросом, где были командиры на местах. Шурыгин в ответ поддержал депутата. По его словам, люди дают присягу, идут в армию, где их обучают защищать землю.

Да, конечно, — подтвердил парламентарий.

Ранее Росгвардия сообщила, как ведется работа по обеспечению режима контртеррористической операции в приграничных с Украиной районах. Ведомство уточнило, что в Курской, Брянской и Белгородской областях личный состав ищет и ликвидирует диверсантов и разведчиков противника.

В Госдуме ответили на вопрос о мобилизации на фоне боев в Курской области

В прошлом году глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пообещал не направлять срочников на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Существует ли все-таки риск оказаться в зоне СВО и что делать, если призывника туда отправят, разбирался NEWS.ru.