«Искандер» уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

Российский ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по командному составу подразделения 22-й мехбригады ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате атаки противник потерял 15 человек.

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Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области, — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что один из ключевых командных пунктов ВСУ на Харьковском направлении поразили ракетным ударом. В момент атаки в нем находились лица из руководства ВСУ и Нацгвардии. Также есть версия, что эти генералы являются штабом операции «Суджа». Минобороны не комментировало эту информацию.

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Командующий спецназом «Ахмат», Герой России, замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ситуация в Курской области «достаточно серьезная», однако находится под контролем российской армии.

Украинский офицер с позывным Алекс в свою очередь рассказал, что на территории Курской области в рядах ВСУ действуют бывшие осужденные. По его словам, экс-заключенные беспрекословно выполняют приказы. Официального подтверждения этой информации не было.