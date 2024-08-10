Алаудинов назвал бои в Курской области «решающей битвой»

Бои в Курской области являются «решающей битвой», заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет РБК.

Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли госграницу РФ и напали на ряд населенных пунктов. Российские военные и пограничники остановили продвижение украинских сил. В настоящее время ведется, по данным Минобороны, постепенное вытеснение противника из региона.

«Я не вижу причин для того, чтобы вы [граждане России] сомневались, для того, чтобы вы думали, что мы могли бы даже проиграть в этой битве», — отметил Алаудинов.

По его оценке, после этой битвы «Украина падет», то же касается НАТО, Европы и США, которые поддерживают Киев.

Названы катастрофические последствия для ВСУ из-за атаки на Курскую область

Офицер заметил, что все, кто желает принять участие в ключевом сражении, могут «встать с диванов», пойти, заключить контракт и уйти на фронт.