Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить войсковые группировки на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Это произошло после вторжения в воздушное пространство Минска беспилотников ВСУ. О приказе Лукашенко сообщил министр обороны Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

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«Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях» — сказал Хренин.

Он добавил, что воинские частям поставлена задача совершить марши в назначенные районы. Это силы специальных операций, сухопутных войск. Также в передислокации задействованы ракетные войска, включая реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Лукашенко дал приказ силам ПВО Белоруссии

Ранее около 10 беспилотников ВСУ нарушили воздушное пространство Белоруссии.

Часть дронов была уничтожена, часть целей «передана» российским зенитчикам. Силы ПВО республики были приведены в повышенную боевую готовность.