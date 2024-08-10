В НАТО назвали цели атаки ВСУ на Курскую область

В Донбассе и под Харьковом ВСУ с трудом сдерживают российскую армию. С тем, чтобы оттянуть часть сил со сложных направлений, Киев атаковал Курскую область, предположила эксперт НАТО Стефани Бабст. Интервью с аналитиком опубликовал Telegram-канал «BILD на русском».

По ее оценке, авантюра ВСУ также должна была показать России, что Киев может заставить Москву не только наступать, но и обороняться.

Следующая цель Владимира Зеленского, заметила эксперт, заключается в том, чтобы показать западным партнерам мощь ВСУ, потенциал, вынудить союзников «отказаться от губительных ограничений на использование западных систем вооружений».

Четвертая задача, по ее мнению, заключалась в том, чтобы захватить КуАЭС и впоследствии обменять её на ЗАЭС, взятую под контроль российской армией.

Названы катастрофические последствия для ВСУ из-за атаки на Курскую область

Кроме того, нападение на Суджу подразумевало захват газоизмерительной станции в городе, что сильно ударило бы по российскому газовому экспорту, констатировала Бабст.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 6 по 10 августа противник утратил на Курском направлении до 1120 военнослужащих, 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 БТР, восемь БМП, 88 боевых бронированных машин.