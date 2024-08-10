Генерал объяснил внезапную попытку ВСУ атаковать дронами Белоруссию

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru объяснил, что украинская сторона запускает дроны на территорию Белоруссии, чтобы привлечь к себе внимание. По его словам, Киев таким образом пытается создать иллюзию, будто способен держать своих соседей в напряжении. Однако реальное вторжение ВСУ в Белоруссию маловероятно, уточнил военачальник.

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Украина не в первый раз нарушает воздушную границу Белоруссии, периодически насылает дроны-разведчики, дроны-камикадзе для нанесения ущерба военным объектам. Украина пытается всячески привлекать к себе внимание, якобы ВСУ на что-то способны, — отметил Липовой.

Генерал также подчеркнул, что Украина нагнетает обстановку с целью выбить равные условия на переговорах по урегулированию конфликта.

Скорее всего, из приграничных районов ВСУ пытались нанести удар. У Украины есть и дальнобойное оружие, могли запускать откуда угодно, — добавил Липовой.

Ране президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силы ВВС и войска ПВО приведены в повышенную боевую готовность. Глава государства утверждает, что накануне вечером над территорией страны были сбиты ударные дроны, запущенные Украиной.