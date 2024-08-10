Зеленский оценил действия ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что украинская армия вытесняет боевые действия на территорию России и «возвращает справедливость». Об этом заявил президент страны.

Он поблагодарил военных, которые «результативно защищают государство» на всех направлениях, наиболее жесткие из которых – покровское, торецкое, краматорское и южное.

Киев перебросил силы с других направлений для провокации в Курской области

Зеленский сообщил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский 10 августа несколько раз докладывал о ситуации на фронте и «вытеснении войны на территорию агрессора».

«Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость», — подчеркнул президент.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.