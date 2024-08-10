Алаудинов пообещал поставить на колени иностранных наемников под Курском

Все солдаты ВСУ, атаковавшие Курскую область, будут ползать на коленях. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов.

«Каждый из вас получит по заслугам и каждая страна, которая принимала участие вот в этом канале сатанистов, тоже получит по заслугам. Вы еще будете ползать на коленях перед Россией, вымаливая прощение за то, что вы сделали», — дополнил Алаудинов в видео сообщении в telegram-канале спецназа.

Также командир спецназа «Ахмат» призвал молиться всю Россию за победу. Чтобы каждый молился, как умеет.