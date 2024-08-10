Российские военные сбили ракету ВСУ над Курской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!» — написал чиновник.

Спустя несколько минут в регионе была объявлена ракетная опасность.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют.