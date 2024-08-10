Лукашенко оценил продвижение ВСУ в Курской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины продвинулись на 30-35 километров. Кроме того политик сообщил, что над территорией республики силами противовоздушной обороны были уничтожены воздушные цели, предварительно, ударные беспилотники, которые направлялись с Украины. Минобороны России информацию не комментировало.

Ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию напряженности. Два дня назад атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров, 30-35 уже сегодня. Окапываются там, — сказал белорусский лидер.

В пятницу, 10 августа, Лукашенко рассказал, что силы ВВС и войска ПВО Белоруссии приведены в повышенную боевую готовность. По его словам, накануне вечером над территорией страны были сбиты ударные дроны, запущенные Украиной. Лукашенко отметил, что не понимает, для чего Украине подобные маневры. Однако, подчеркнул белорусский лидер, провокации Киева не останутся без ответа.

Названы катастрофические последствия для ВСУ из-за атаки на Курскую область

В июле Лукашенко говорил, что сложностей на границе Белоруссии и Украины нет. Глава государства выразил надежду, что проблем впредь там не возникнет. Он также отметил, что ВСУ после «определенной работы» Минска отвели свои силы от границы. Лукашенко в связи с этим поручил перевести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.