Лукашенко дал приказ силам ПВО Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в пятницу, 9 августа, силы ПВО республики были переведены в повышенную боевую готовность на фоне нарушения воздушного пространства со стороны ВСУ, пишет БЕЛТА.

Глава государства уточнил, что инцидент произошел в 18:10, в районе Костюковичского района.

«Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность», — отметил президент.

По его данным, в 19 часов 4 минуты на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Белоруссии. Он предположил, что это были украинские ударные беспилотники.

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Лукашенко пояснил, что часть дронов проследовала в сторону России и была передана российским зенитчикам. Позже эти беспилотники были поражены под Ярославлем.