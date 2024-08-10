Названо разрушительное оружие России, благословленное РПЦ

В России уже несколько десятилетий применяется практика благословения частей и подразделений стратегического ядерного сдерживания, рассказал источник NEWS.ru. По его информации, священнослужители лично посещают входящие в ядерную триаду части, где благословляют как самих военнослужащих, так и используемое ими оружие.

Не первое десятилетие существует практика благословения частей и подразделений стратегического ядерного сдерживания. Священники посещают части, которые входят в ядерную триаду, и благословляют военнослужащих, которые там служат. И, соответственно, то оружие, которое ими используется, дано им для защиты Отечества, — сказал источник.

Собеседник издания добавил, что освящение оружия является благословением использующих его военных. Он отметил, что в данном случае нет разницы, меч это или же современное оружие.

Воинское служение тех солдат и офицеров, которые несут его в силах стратегического ядерного сдерживания, благословляют, как и любое другое воинское служение, — заключил источник.

Ранее военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин выразил уверенность, что Россия имеет достаточно ресурсов для достойного ответа на удар по Курской области. Он отметил, что Москву провоцируют на применение ядерного оружия по территории Украины. Однако Дандыкин считает, что Россия не поддастся на эти уловки.