На южной окраине Суджи в Курской области нанесён удар ракетой с термобарической головной частью по пункту, где расположились иностранные наёмники, убиты 15 боевиков.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наёмников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков», — говорится в сводке, касающейся событий на Курском направлении.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов накануне сообщил, что французские и польские наёмники присутствуют на Курском направлении.

Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Сейчас операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.