Киев перебросил силы с других направлений для провокации в Курской области

Киевский режим стянул силы с белорусской границы и других направлений, чтобы устроить вылазку на курском направлении. Об этом рассказал командующий спецназом «Ахмат», Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Противник подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции», — сообщил Алаудинов.

Военачальник также отметил, что «ситуация достаточно серьезная» и большое количество врага зашло на нашу территорию. Однако сейчас российские войска «максимально контролируют ситуацию».

Генерал-майор констатировал, что очень большое количество бронированной техники и личного состава ВСУ было уничтожено за эти несколько дней.

Ранее военный эксперт Онуфриенко рассказал, зачем киевский режим напал на Курскую область.