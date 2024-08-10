В США признали причастность НАТО к разработке атаки ВСУ на Курскую область

Стратегию и тактику набега ВСУ на Курскую область Киев разрабатывал совместно с НАТО, рассказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

По его данным, украинские подразделения в первые дни продвинулись далеко вглубь российской территории. Им удалось это сделать, несмотря на отсутствие поддержки с воздуха.

В набеге участвовали подразделения 82-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых, 22-й и 61-й отдельных механизированных бригад, 150-й мотострелковой бригады, 5-й десантно-штурмовой бригады, 24-й горно-штурмовой бригады, уточнил Брайен.

Названы катастрофические последствия для ВСУ из-за атаки на Курскую область

В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 945 солдат, а также 102 единицы бронетехники, включая 12 танков и 17 бронетранспортеров, отметил эксперт.

По его мнению, Владимир Зеленский планировал поднять боевой дух армии, повысить настроение гражданским лицам. Также он надеялся получить на руки сильные козыри для переговоров, рычаги воздействия на Россию.

Аналитик уточнил, что удержание курских земель на протяжении нескольких месяцев как раз бы и стало одним из этих рычагов.

«Стратегия и тактика, которые Украина демонстрирует на Курской дуге, были разработаны совместно с НАТО. Это тестовый пример для защиты Европы в случае нападения России», — подчеркнул Брайен.

В случае начала боевых действий в Польше, Румынии или на севере Прибалтики, у русских было бы значительное преимущество в сухопутных силах, отметил эксперт. Он добавил, что одним из способов противодействия этому была бы именно та операция, которую Украина сейчас тестирует в Курской области.

По его мнению, «можно легко представить себе аналогичный вектор в более широком европейском конфликте, возможно, направленном на уничтожение Калининграда или сосредоточенном на Санкт-Петербурге или даже Москве».

Брайен отметил, что главным вопросом остается то, как скоро Россия сможет выбить подразделения ВСУ со своей территории, смогут ли украинские войска окопаться и удержать позиции.

Эксперт резюмировал, что авантюра в конечном итоге может привести к тяжелым последствиям для Киева, если войска будут выбиты с занимаемых позиций до начала переговоров.