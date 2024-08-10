Ликвидирован участвовавший в атаке на Курскую область офицер ВСУ

Украинские СМИ сообщают о гибели офицера украинской 80-й бригады майора Бориса Степанюка, который участвовал в атаке на Курскую область. Как утверждается, Степанюк был начальником штаба — заместителем командира артиллерийского дивизиона одного из военных соединений десантно-штурмовых войск Украины.

Информацию об уничтожении офицера опубликовали украинские Telegram-каналы, в том числе волынское информагентство «Конкурент». Как пишет «Украина.ру», Степанюк служил в 80-й десантной бригаде ВСУ.

«Степанюк погиб в бою в районе населённого пункта Басовка Сумского района», — говорится в сообщении.

Официальных подтверждений не приводится.

Журнал Forbes ранее писал, что Украина задействовала свою «самую оснащённую» 80-ю десантно-штурмовую бригаду в атаке на Курскую область.

Названа численность группировок ВСУ, наступающих на Курскую область

6 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в районе Басовки в Сумской области было нанесено шесть ударов авиационными бомбами ФАБ по украинским позициям. «Военная хроника» отмечала, что значительную часть сил для удара ВСУ скопили со стороны приграничных сёл Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщина.