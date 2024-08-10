Reuters: Иран может поставить России сотни баллистических ракет

В ближайшие месяцы Иран может поставить России сотни баллистических ракет Fath-360, пишут в статье для Reuters обозреватели Энтони Дойч, Том Балмфорт и Джонатан Ландей.

По их данным, соглашение между Минобороны РФ и Тегераном было подписано 13 декабря 2023 года. В его рамках должны быть поставлены ракеты Fath-360, дальность полета которых составляет 120 км. Кроме того, договор подразумевал отправку в Иран на обучение десятков российских специалистов.

Аналитики отметили, что у Москвы есть собственные баллистические ракеты. Вместе с тем, поставка Fath-360 позволит России использовать свои снаряды для ударов по военным целям в глубине Украины, а иранские — для атак на объекты на более близком расстоянии.

«Поставка большого количества баллистических ракет малой дальности из Ирана в Россию позволит еще больше усилить давление на и без того сильно перегруженные системы противоракетной обороны Украины», — заявил военный эксперт Джастин Бронк.

В Совбезе США предупредили, что Соединенные Штаты и их партнеры дадут «быстрый и жесткий ответ, если Иран продолжит такие передачи».

Эксперт указал на сенсационный факт в атаке Ирана на Израиль

Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке заявило, что Исламская Республика установила долгосрочное стратегическое партнерство с Россией в различных областях, включая военное сотрудничество.

«Тем не менее, с этической точки зрения Иран воздерживается от передачи любого оружия, включая ракеты, которое может быть потенциально использовано в конфликте с Украиной, пока он не закончится», — подчеркнули в постпредстве.

Высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заметил, что не существует юридического запрета на продажу Тегераном какого-либо оружия России. Вместе с тем, добавил он, Иран не продавал оружие РФ для использования в конфликте на Украине.

Напомним, что Москва неоднократно опровергала публикации в западных СМИ о мнимых закупках вооружений у Ирана, Северной Кореи, Китая.