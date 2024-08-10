По Сумской области ударили «гибридом бомбы и ракеты»

ВС РФ начали применять для ударов по Сумской области новые дальнобойные авиабомбы, сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, чьи слова приводит "Страна.ua".

По его словам, в течение пятницы в Сумской области российские военные впервые применили новые планирующие боеприпасы - "определенный гибрид между бомбой и ракетой".

Эти боеприпасы похожи на корректируемые авиабомбы, но "имеют двигатель" и летят "гораздо дальше и точнее", отметил он.

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Ранее Минобороны России показало кадры удара бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области. Удар по целям нанес экипаж истребителя Су-34.

Российские военные уничтожают противника в Суджанском и Кореневском районах Курской области, а также бьют по резервам ВСУ в Сумской области.